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У Рівному пролунали нові вибухи

9 червня 2025 04:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Рівному 9 червня знову
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Рівному знову пролунали прямо зараз, зранку 9 червня. Відомо, що росіяни запустили по Україні дрони і ракети.

Про це повідомляє "Суспільне Новини".

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Повторні звуки вибухів у Рівному зранку 9 червня

"У Рівному знову пролунали звуки вибухів, повідомляють наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні 04:44.

Зазначимо, що росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К, а також є загроза балістики. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ фіксували ракети і дрони, які летіли в напрямку Рівненської області.

Вибухи у Рівному 9 червня знову - фото 1
Попередження військових про атаку РФ. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

У зв'язку з атакою дронів і ракет, станом на 04:50, повітряна тривога досі по всій території України.

Вибухи у Рівному 9 червня знову - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що більше ніж годину тому, у Рівному вже було чути звуки вибухів. На той момент в Україні теж фіксували дрони і ракети.

Також ми писали, що вибухи цієї ночі лунали у Києві. Місцеві жителі чули щонайменше три серії вибухів.

Рівне вибух обстріли війна в Україні Росія ракетний удар
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