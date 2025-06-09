Взрывы в Ровно 9 июня снова

В Ровно прогремели новые взрывы
Взрывы в Ровно снова прогремели прямо сейчас, утром 9 июня. Известно, что россияне запустили по Украине дроны и ракеты.
Об этом сообщает "Суспільне Новини".
Повторные звуки взрывов в Ровно утром 9 июня
"В Ровно снова раздались звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении 04:44.
Отметим, что россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, а также есть угроза баллистики. В частности, Воздушные силы ВСУ фиксировали ракеты и дроны, которые летели в направлении Ровенской области.
Где объявили тревогу
В связи с атакой дронов и ракет, по состоянию на 04:50, воздушная тревога до сих пор по всей территории Украины.
Напомним, что больше часа назад, в Ровно уже были слышны звуки взрывов. На тот момент в Украине тоже фиксировали дроны и ракеты.
Также мы писали, что взрывы этой ночью раздавались в Киеве. Местные жители слышали по меньшей мере три серии взрывов.
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