Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow У Рівному було чути вибухи — що сталося arrow

У Рівному було чути вибухи — що сталося

9 червня 2025 03:17
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Рівному 9 червня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Рівному було чути прямо зараз, в ніч проти 9 червня. Ворог атакує Україну ракетами і дронами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Рівному в ніч проти 9 червня

"У Рівному було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:13.

Зазначимо, що напередодні цього Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі України багато дронів. Крім того, ворог підняв у небо літаки МіГ-31К крилаті ракети. Детальніше ознайомитися з фіксацією БпЛА і пусків ракет можна ознайомитися нижче.

Вибухи у Рівному 9 червня - фото 1
Попередження військових про атаку. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

У зв'язку з дроновою і ракетною небезпекою, повітряну тривогу станом на 03:17 оголошено по всій Україні.

Вибухи у Рівному 9 червня - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві пролунало щонайменше три серії вибухів. Ворог намагався атакувати столицю дронами.

Також ми писали, що внаслідок атаки РФ по столиці, у Дарницькому районі пошкоджено офісну будівлю.

Рівне вибух обстріли війна в Україні Росія ракетний удар
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації