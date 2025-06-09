Вибухи у Рівному 9 червня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибухи у Рівному було чути прямо зараз, в ніч проти 9 червня. Ворог атакує Україну ракетами і дронами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки вибухів у Рівному в ніч проти 9 червня

"У Рівному було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:13.

Зазначимо, що напередодні цього Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі України багато дронів. Крім того, ворог підняв у небо літаки МіГ-31К крилаті ракети. Детальніше ознайомитися з фіксацією БпЛА і пусків ракет можна ознайомитися нижче.

Попередження військових про атаку. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

У зв'язку з дроновою і ракетною небезпекою, повітряну тривогу станом на 03:17 оголошено по всій Україні.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві пролунало щонайменше три серії вибухів. Ворог намагався атакувати столицю дронами.

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