Взрывы в Ровно 9 июня

В Ровно были слышны взрывы — что произошло
Взрывы в Ровно были слышны прямо сейчас, в ночь на 9 июня. Враг атакует Украину ракетами и дронами.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".
Звуки взрывов в Ровно в ночь на 9 июня
"В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:13.
Отметим, что накануне этого Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Украины много дронов. Кроме того, враг поднял в небо самолеты МиГ-31К крылатые ракеты. Подробнее ознакомиться с фиксацией БпЛА и пусков ракет можно ознакомиться ниже.
Где объявили тревогу
В связи с дроновой и ракетной опасностью, воздушная тревога по состоянию на 03:17 объявлена по всей Украине.
Напомним, что этой ночью в Киеве прозвучало по меньшей мере три серии взрывов. Враг пытался атаковать столицу дронами.
Также мы писали, что в результате атаки РФ по столице, в Дарницком районе повреждено офисное здание.
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