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В Ровно были слышны взрывы — что произошло

9 июня 2025 03:17
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Ровно 9 июня
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Ровно были слышны прямо сейчас, в ночь на 9 июня. Враг атакует Украину ракетами и дронами. 

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки взрывов в Ровно в ночь на 9 июня

"В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:13.

Отметим, что накануне этого Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Украины много дронов. Кроме того, враг поднял в небо самолеты МиГ-31К крылатые ракеты. Подробнее ознакомиться с фиксацией БпЛА и пусков ракет можно ознакомиться ниже.

Вибухи у Рівному 9 червня - фото 1
Предупреждение военных об атаке. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

В связи с дроновой и ракетной опасностью, воздушная тревога по состоянию на 03:17 объявлена по всей Украине.

Вибухи у Рівному 9 червня - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью в Киеве прозвучало по меньшей мере три серии взрывов. Враг пытался атаковать столицу дронами.

Также мы писали, что в результате атаки РФ по столице, в Дарницком районе повреждено офисное здание.

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