Взрывы в Ровно 9 июня

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Ровно были слышны прямо сейчас, в ночь на 9 июня. Враг атакует Украину ракетами и дронами.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки взрывов в Ровно в ночь на 9 июня

"В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:13.

Отметим, что накануне этого Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Украины много дронов. Кроме того, враг поднял в небо самолеты МиГ-31К крылатые ракеты. Подробнее ознакомиться с фиксацией БпЛА и пусков ракет можно ознакомиться ниже.

Предупреждение военных об атаке. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

В связи с дроновой и ракетной опасностью, воздушная тревога по состоянию на 03:17 объявлена по всей Украине.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью в Киеве прозвучало по меньшей мере три серии взрывов. Враг пытался атаковать столицу дронами.

Также мы писали, что в результате атаки РФ по столице, в Дарницком районе повреждено офисное здание.