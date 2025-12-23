На Рівненщині вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівці

Пошкодження будинку. Фото: соцмережі

Уночі, 23 грудня, Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по території України. На Рівненщині внаслідок ударів зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

У Рівненській області є пошкодження цивільної інфраструктури

Зокрема, у громаді постраждав двоповерховий багатоквартирний житловий будинок — вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Окрім цього, повністю знищено дерев’яну господарську споруду, ще три автомобілі зазнали пошкоджень.

Пошкодження внаслідок обстрілу. Фото: Рівне.Головне

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед людей. Керівництво громади разом із відповідальними службами оглянуло місце події. Ухвалено рішення, що вікна в пошкоджених оселях замінять упродовж поточного дня.

Вибиті вікна та пошкоджений фасад. Фото: Рівне.Головне

Наразі на локації працюють представники Сил безпеки та оборони, а також профільні служби, які фіксують наслідки атаки та забезпечують безпеку.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу, в Україні запровадили екстрені аварійні відключення світла.

Відомо, що на Житомирщині є поранені та загинула дитина внаслідок російських атак. А в Києві в одному із районів на будинок впали уламки.