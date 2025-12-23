Відео
У Рівненській області через обстріл пошкоджено житловий будинок

У Рівненській області через обстріл пошкоджено житловий будинок

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 09:54
На Рівненщині вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівці
Пошкодження будинку. Фото: соцмережі

Уночі, 23 грудня, Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по території України. На Рівненщині внаслідок ударів зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Читайте також:

У Рівненській області є пошкодження цивільної інфраструктури

Зокрема, у громаді постраждав двоповерховий багатоквартирний житловий будинок — вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Окрім цього, повністю знищено дерев’яну господарську споруду, ще три автомобілі зазнали пошкоджень.

null
Пошкодження внаслідок обстрілу. Фото: Рівне.Головне

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед людей. Керівництво громади разом із відповідальними службами оглянуло місце події. Ухвалено рішення, що вікна в пошкоджених оселях замінять упродовж поточного дня.

null
Вибиті вікна та пошкоджений фасад. Фото: Рівне.Головне

Наразі на локації працюють представники Сил безпеки та оборони, а також профільні служби, які фіксують наслідки атаки та забезпечують безпеку.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу, в Україні запровадили екстрені аварійні відключення світла

Відомо, що на Житомирщині є поранені та загинула дитина внаслідок російських атак. А в Києві в одному із районів на будинок впали уламки

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
