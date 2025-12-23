На Ривненщине взрывной волной выбило окна в многоэтажке

Повреждения дома. Фото: соцсети

Ночью, 23 декабря, Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. На Ровенщине в результате ударов зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОГА Александр Коваль.

В Ровенской области есть повреждения гражданской инфраструктуры

В частности, в громаде пострадал двухэтажный многоквартирный жилой дом - взрывной волной в нем выбило окна. Кроме этого, полностью уничтожена деревянная хозяйственная постройка, еще три автомобиля получили повреждения.

Повреждения в результате обстрела. Фото: Ровно.Главное

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди людей. Руководство общины вместе с ответственными службами осмотрело место происшествия. Принято решение, что окна в поврежденных домах заменят в течение текущего дня.

Выбитые окна и поврежденный фасад. Фото: Ровно.Главное

Сейчас на локации работают представители Сил безопасности и обороны, а также профильные службы, которые фиксируют последствия атаки и обеспечивают безопасность.

Напомним, в результате массированного обстрела, в Украине ввели экстренные аварийные отключения света.

Известно, что на Житомирщине есть раненые и погиб ребенок в результате российских атак. А в Киеве в одном из районов на дом упали обломки.