Україна
В Ровенской области из-за обстрела поврежден жилой дом

В Ровенской области из-за обстрела поврежден жилой дом

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 09:54
На Ривненщине взрывной волной выбило окна в многоэтажке
Повреждения дома. Фото: соцсети

Ночью, 23 декабря, Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. На Ровенщине в результате ударов зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОГА Александр Коваль.

Читайте также:

В Ровенской области есть повреждения гражданской инфраструктуры

В частности, в громаде пострадал двухэтажный многоквартирный жилой дом - взрывной волной в нем выбило окна. Кроме этого, полностью уничтожена деревянная хозяйственная постройка, еще три автомобиля получили повреждения.

null
Повреждения в результате обстрела. Фото: Ровно.Главное

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди людей. Руководство общины вместе с ответственными службами осмотрело место происшествия. Принято решение, что окна в поврежденных домах заменят в течение текущего дня.

null
Выбитые окна и поврежденный фасад. Фото: Ровно.Главное

Сейчас на локации работают представители Сил безопасности и обороны, а также профильные службы, которые фиксируют последствия атаки и обеспечивают безопасность.

Напомним, в результате массированного обстрела, в Украине ввели экстренные аварийные отключения света.

Известно, что на Житомирщине есть раненые и погиб ребенок в результате российских атак. А в Киеве в одном из районов на дом упали обломки.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
