Головна Новини дня У Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод — є загиблі

У Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 13:13
Завод Еластік в Росії — у пороховому цеху стався вибух 15 серпня
Вибухи на пороховому заводі в РФ. Фото: кадр з відео

У Рязанській області Росії 15 серпня стався потужний вибух у пороховому цеху заводу "Еластік". Підприємство спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Вибухи у Рязанській області РФ 15 серпня

Як відомо, в РФ злетів у повітря пороховий цех заводу "Еластік", який спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів.

РосЗМІ пишуть, що цех зруйнований вщент, а також є п'ятеро загиблих та понад 20 постраждалих. 

Спецслужби РФ кажуть, що інцидент трапився близько 10:00 15 серпня. Попередня версія вибуху — порушення техніки безпеки.

Як відомо, підприємство розташоване в Шиловському районі Рязанської області. У жовтні 2021 року там стався вибух у цеху приватного виробника вибухівки "Разряд", загинули 17 осіб.

Нагадаємо, 15 серпня ЗСУ уразили Сизранський НПЗ та пункт управління на Донеччині. Він є одним з найбільших у системі "Роснафти" та виробляє широкий спектр пального.

Крім того, 12 серпня в РФ уразили завод, який виготовляє важливий компонент для ракет. Річна потужність заводу — переробка близько 15 млрд куб. м природного газу.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
