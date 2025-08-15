Завод Эластик в России — в пороховом цехе произошел взрыв 15 августа

Взрывы на пороховом заводе в РФ. Фото: кадр из видео

В Рязанской области России 15 августа произошел мощный взрыв в пороховом цехе завода "Эластик". Предприятие специализируется на производстве оружия и боеприпасов.

Об этом сообщают росСМИ.

Взрывы в Рязанской области РФ 15 августа

Как известно, в РФ взлетел на воздух пороховой цех завода "Эластик", который специализируется на производстве оружия и боеприпасов.

РосСМИ пишут, что цех разрушен до основания, а также есть пятеро погибших и более 20 пострадавших.

Спецслужбы РФ говорят, что инцидент произошел около 10:00 15 августа. Предварительная версия взрыва — нарушение техники безопасности.

Как известно, предприятие находится в Шиловском районе Рязанской области. В октябре 2021 года там произошел взрыв в цехе частного производителя взрывчатки "Разряд", погибли 17 человек.

Напомним, 15 августа ВСУ поразили Сызранский НПЗ и пункт управления в Донецкой области. Он является одним из крупнейших в системе "Роснефти" и производит широкий спектр топлива.

Кроме того, 12 августа в РФ поразили завод, который производит важный компонент для ракет. Годовая мощность завода — переработка около 15 млрд куб. м природного газа.