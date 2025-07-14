Черговий конкурс з киданням коров'ячого гною голими руками пройшов у Росії

Учасники конкурсу "Веселий коров'як". Фото: росЗМІ

У РФ пройшов дивний, "скрєпний" конкурс з кидання коров'ячого гною, який викликає чималу увагу "глибинного народу". Відбувається він щороку у Пермському краї й має назву "Веселий коров'як".

Про чергові змагання з кидання гною росіянами повідомляють місцеві Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

В чому суть кидання гною у росіян

Вважається, що російські "діди" ще за часів царизму розважались саме в такий спосіб. Хто кине сухий гний далі за інших — той і переможець.

В сучасності цей захід започатковано у 2008 році й здобув значну популярність. У минулому на фестивалі навіть побував тодішній міністр культури, а кількість висушених екскрементів для змагань сягала 200 штук.

Цікаво, що фестиваль "Веселий коров'як" проходить за підтримки міністерства культури Пермського краю і приваблює не лише місцевих мешканців, а й гостей з інших населених пунктів.

Головна умова змагання — метати екскременти голими руками. На сьогодні поки що ніким не побитий рекорд з кидання коров'ячих екскрементів — 64 метри.

Раніше повідомлялось, що у РПЦ знайшли винних у катастрофічній демографічній ситуації в Росії. У всьому винні тільки жінки.

Також ми інформували, що росіяни скаржаться на новий автомат АК-12. Він іржавіє за декілька днів.