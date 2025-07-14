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Главная Новости дня В РФ бросались коровьим навозом — в чем суть соревнований

В РФ бросались коровьим навозом — в чем суть соревнований

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 04:13
Очередной конкурс с бросанием коровьего навоза голыми руками прошел в России
Участники конкурса "Веселый коровяк". Фото: росСМИ

В РФ прошел странный, "скрепный" конкурс по бросанию коровьего навоза, который вызывает немалое внимание "глубинного народа". Происходит он ежегодно в Пермском крае и называется "Веселый коровяк".

Об очередных соревнованиях по бросанию навоза россиянами сообщают местные Telegram-каналы.

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Считается, что российские "деды" еще во времена царизма развлекались именно таким образом. Кто бросит сухой навоз дальше других — тот и победитель.

В современности это мероприятие начато в 2008 году и получило значительную популярность. В прошлом на фестивале даже побывал тогдашний министр культуры, а количество высушенных экскрементов для соревнований достигало 200 штук.

Интересно, что фестиваль "Веселый коровяк" проходит при поддержке министерства культуры Пермского края и привлекает не только местных жителей, но и гостей из других населенных пунктов.

Главное условие соревнования — метать экскременты голыми руками. На сегодня пока никем не побитый рекорд по бросанию коровьих экскрементов составляет 64 метра.

Ранее сообщалось, что в РПЦ нашли виновных в катастрофической демографической ситуации в России. Во всем виноваты только женщины.

Также мы информировали, что россияне жалуются на новый автомат АК-12. Он ржавеет за несколько дней.

россия традиции россияне культура конкурс
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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