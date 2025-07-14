Очередной конкурс с бросанием коровьего навоза голыми руками прошел в России

В РФ бросались коровьим навозом — в чем суть соревнований
В РФ прошел странный, "скрепный" конкурс по бросанию коровьего навоза, который вызывает немалое внимание "глубинного народа". Происходит он ежегодно в Пермском крае и называется "Веселый коровяк".
Об очередных соревнованиях по бросанию навоза россиянами сообщают местные Telegram-каналы.
В чем суть бросания навоза у россиян
Считается, что российские "деды" еще во времена царизма развлекались именно таким образом. Кто бросит сухой навоз дальше других — тот и победитель.
В современности это мероприятие начато в 2008 году и получило значительную популярность. В прошлом на фестивале даже побывал тогдашний министр культуры, а количество высушенных экскрементов для соревнований достигало 200 штук.
Интересно, что фестиваль "Веселый коровяк" проходит при поддержке министерства культуры Пермского края и привлекает не только местных жителей, но и гостей из других населенных пунктов.
Главное условие соревнования — метать экскременты голыми руками. На сегодня пока никем не побитый рекорд по бросанию коровьих экскрементов составляет 64 метра.
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