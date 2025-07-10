У РПЦ вважають росіянок розпусними та боягузливими, тому що не хочуть народжувати

Вагітна жінка та її чоловік. Ілюстративне фото: pexels.com

У РПЦ знайшли винних у катастрофічній демографічній ситуації в Росії. У всьому, на думку скандального протоієрея Андрія Ткачова, винні тільки жінки.

Про це повідомляють агенція Minval та The Moscow Time.

Реклама

Читайте також:

Як російський піп принизив жінок РФ

У своїй черговій проповіді Ткачов висловив стурбованість демографічною кризою в Росії, заявивши, що населення країни "зникає і зменшується". Зараз коефіцієнт народжуваності у РФ "плаває" в межах від 1 до 1,4 (при необхідному мінімумі збереження населення у 2).

Він нагадав про традицію багатодітних сімей, яка існувала колись, через яку, на його думку, з'явилася "російська дурість про те, що "баби ще народять".

"Настав час, коли баби вже нікого не народжують: стали дохлі, боягузливі, розпусні й не хочуть народжувати",— дорікнув жінкам піп.

При цьому Ткачов, який активно підтримує розв'язану Путіним війну в Україні, де втрати російської армії досягли мільйона людей вбитими й понівеченими.

"Треба берегти народ від наркоманії, від гибелі за кермом у п'яному вигляді, від алкоголізму, від безглуздих смертей, як це буває у молоді — зацепери там всякі", — пояснив священник. Однак тут же запропонував альтернативу: "Краще б на фронт пішов — загинув би як солдат зі зброєю в руках".

Раніше ми повідомляли, що той самий піп Ткачов заявив, що жінка є не більш ніж тінню чоловіка. Тому жінки не повинні мріяти про заробляння грошей чи будування кар’єри, а мають лише вийти заміж і допомагати своїм чоловікам.

Додамо, ми повідомляли про те, що ще один піп із РПЦ заявив, мовляв, дуже радий посилати людей на смерть.