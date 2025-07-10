В РПЦ считают россиянок развратными и трусливыми, потому что не хотят рожать

Беременная женщина и ее муж. Иллюстративное фото: pexels.com

В РПЦ нашли виновных в катастрофической демографической ситуации в России. Во всем, по мнению скандального протоиерея Андрея Ткачева, виноваты только женщины.

Об этом сообщают агентство Minval и The Moscow Time.

Реклама

Читайте также:

Как российский поп унизил женщин РФ

В своей очередной проповеди Ткачев выразил обеспокоенность демографическим кризисом в России, заявив, что население страны "исчезает и уменьшается". Сейчас коэффициент рождаемости в РФ "плавает" в пределах от 1 до 1,4 (при необходимом минимуме сохранения населения в 2).

Он напомнил о существовавшей когда-то традиции многодетных семей, из-за которой, по его мнению, появилась "русская глупость о том, что "бабы еще нарожают".

"Настало время, когда бабы уже никого не рожают: стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать", — посетовал поп.

При этом Ткачев, который активно поддерживает развязанную Путиным войну в Украине, где потери российской армии достигли миллиона человек убитыми и изувеченными.

"Надо беречь народ от наркомании, от гибели за рулем в пьяном виде, от алкоголизма, от бессмысленных смертей, как это бывает у молодежи - зацеперы там всякие", — пояснил священник. Однако тут же предложил альтернативу: "Лучше бы на фронт пошел — погиб бы как солдат с оружием в руках".

Ранее мы сообщали, что тот же поп Ткачев заявил, что женщина является не более чем тенью мужчины. Поэтому женщины не должны мечтать о зарабатывании денег или построении карьеры, а должны только выйти замуж и помогать своим мужьям.

Добавим, мы сообщали о том, что еще один поп из РПЦ заявил, мол, очень рад посылать людей на смерть.