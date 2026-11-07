Додаток Резерв+. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 7 листопада, деякі послуги застосунку "Резерв+" можуть тимчасово працювати з перебоями. Через планові технічні роботи користувачі можуть зіткнутися із затримками під час отримання та оновлення електронного військово-облікового документа. У Міноборони пояснили, коли саме виникнуть обмеження та як підготуватися.

Про це повідомили в Міноборони, інформує Новини.LIVE.

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Коли "Резерв+" може працювати з перебоями

Планові технічні роботи триватимуть 7 листопада з 20:00 до 23:00. У цей період можливі затримки з отриманням та оновленням електронного військово-облікового документа.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Також тимчасові обмеження можуть торкнутися інших послуг застосунку.

Як заздалегідь зберегти військово-обліковий документ

У Міноборони радять завчасно завантажити документ у форматі PDF, якщо він знадобиться ввечері. Для цього на головному екрані "Резерв+" потрібно натиснути кнопку "+" та вибрати пункт "Завантажити PDF".

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Якщо під час технічних робіт документ не оновиться, варто повторити спробу пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно.

Після завершення робіт усі сервіси "Резерв+" мають працювати у звичному режимі.

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