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Головна Новини дня У "Резерв+" проведуть технічні роботи: які послуги можуть не працювати

У "Резерв+" проведуть технічні роботи: які послуги можуть не працювати

Ua ru
7 листопада 2026 14:03
У "Резерв+" ввечері 7 листопада можливі перебої: що відомо Новини.LIVE
Додаток Резерв+. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 7 листопада, деякі послуги застосунку "Резерв+" можуть тимчасово працювати з перебоями. Через планові технічні роботи користувачі можуть зіткнутися із затримками під час отримання та оновлення електронного військово-облікового документа. У Міноборони пояснили, коли саме виникнуть обмеження та як підготуватися.

Про це повідомили в Міноборони, інформує Новини.LIVE.

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Коли "Резерв+" може працювати з перебоями

Планові технічні роботи триватимуть 7 листопада з 20:00 до 23:00. У цей період можливі затримки з отриманням та оновленням електронного військово-облікового документа.

У "Резерв+" проведуть технічні роботи: які послуги можуть не працювати - фото 1
Допис Міноборони. Фото: скриншот

Також тимчасові обмеження можуть торкнутися інших послуг застосунку.

Як заздалегідь зберегти військово-обліковий документ

У Міноборони радять завчасно завантажити документ у форматі PDF, якщо він знадобиться ввечері. Для цього на головному екрані "Резерв+" потрібно натиснути кнопку "+" та вибрати пункт "Завантажити PDF".

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Якщо під час технічних робіт документ не оновиться, варто повторити спробу пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно.

Після завершення робіт усі сервіси "Резерв+" мають працювати у звичному режимі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 1 жовтня на системи "Нової пошти" здійснили DDoS-атаку. Через це в роботі сервісів компанії могли виникати незначні тимчасові труднощі. У компанії запевнили, що ситуація перебуває під контролем, а ІТ-фахівці запустили резервні схеми роботи. 

Також Новини.LIVE писали, що 15 вересня клієнти ПриватБанку зіткнулися з технічним збоєм під час проведення платежів і переказів. У банку повідомили про проблеми та попросили повторити операції пізніше. Згодом несправність усунули, а платежі й перекази відновили стабільну роботу.

Міноборони ЗСУ збій відстрочка Резерв+
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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