Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В "Резерв+" проведут технические работы: какие услуги могут не работать

В "Резерв+" проведут технические работы: какие услуги могут не работать

Ua ru
7 ноября 2026 14:03
В «Резерв+» вечером 7 ноября возможны перебои: что известно Новини.LIVE
Приложение «Резерв+». Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 7 ноября, некоторые функции приложения "Резерв+" могут временно работать с перебоями. В связи с плановыми техническими работами пользователи могут столкнуться с задержками при получении и обновлении электронного военно-учетного документа. В Минобороны пояснили, когда именно возникнут ограничения и как к ним подготовиться.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда "Резерв+" может работать с перебоями

Плановые технические работы будут проводиться 7 ноября с 20:00 до 23:00. В этот период возможны задержки с получением и обновлением электронного военно-учетного документа.

В "Резерв+" проведут технические работы: какие услуги могут не работать - фото 1
Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Также временные ограничения могут коснуться других услуг приложения.

Как заранее сохранить военно-учетный документ

В Минобороны советуют заранее скачать документ в формате PDF, если он понадобится вечером. Для этого на главном экране "Резерв+" нужно нажать кнопку "+" и выбрать пункт "Скачать PDF".

Читайте также:

Если во время технических работ документ не обновится, стоит повторить попытку позже. Повторно входить в аккаунт не нужно.

После завершения работ все сервисы "Резерв+" должны работать в обычном режиме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 1 октября на системы "Новой почты" была совершена DDoS-атака. Из-за этого в работе сервисов компании могли возникать незначительные временные затруднения. В компании заверили, что ситуация находится под контролем, а ИТ-специалисты запустили резервные схемы работы.

Также Новини.LIVE писали, что 15 сентября клиенты ПриватБанка столкнулись с техническим сбоем при проведении платежей и переводов. В банке сообщили о проблемах и попросили повторить операции позже. Впоследствии неисправность устранили, а платежи и переводы возобновили стабильную работу.

Минобороны ВСУ сбой отсрочка Резерв+
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации