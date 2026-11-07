Приложение «Резерв+». Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 7 ноября, некоторые функции приложения "Резерв+" могут временно работать с перебоями. В связи с плановыми техническими работами пользователи могут столкнуться с задержками при получении и обновлении электронного военно-учетного документа. В Минобороны пояснили, когда именно возникнут ограничения и как к ним подготовиться.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда "Резерв+" может работать с перебоями

Плановые технические работы будут проводиться 7 ноября с 20:00 до 23:00. В этот период возможны задержки с получением и обновлением электронного военно-учетного документа.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Также временные ограничения могут коснуться других услуг приложения.

Как заранее сохранить военно-учетный документ

В Минобороны советуют заранее скачать документ в формате PDF, если он понадобится вечером. Для этого на главном экране "Резерв+" нужно нажать кнопку "+" и выбрать пункт "Скачать PDF".

Читайте также:

Если во время технических работ документ не обновится, стоит повторить попытку позже. Повторно входить в аккаунт не нужно.

После завершения работ все сервисы "Резерв+" должны работать в обычном режиме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 1 октября на системы "Новой почты" была совершена DDoS-атака. Из-за этого в работе сервисов компании могли возникать незначительные временные затруднения. В компании заверили, что ситуация находится под контролем, а ИТ-специалисты запустили резервные схемы работы.

Также Новини.LIVE писали, что 15 сентября клиенты ПриватБанка столкнулись с техническим сбоем при проведении платежей и переводов. В банке сообщили о проблемах и попросили повторить операции позже. Впоследствии неисправность устранили, а платежи и переводы возобновили стабильную работу.