«Новая почта» сообщила о DDoS-атаке на свои системы

Приложение "Новой Почты". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На системы "Новой почты" совершается DDoS-атака. В связи с этим в работе сервисов компании возможны незначительные временные затруднения. В то же время в "Новой почте" заявили, что ситуация находится под контролем, а ИТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы.

Об этом сообщили в "Новой почте", передает Новини.LIVE.

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"Новая почта" противодействует DDoS-атаке

"Новая почта" отметила, что в настоящее время происходит DDoS-атака на их системы. Однако в компании заявили, что успешно противодействуют кибератаке и контролируют ситуацию.

Пост "Новой почты". Фото: скриншот

Также в логистической компании предупредили клиентов о возможных незначительных временных сложностях в работе сервисов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 15 сентября клиенты "ПриватБанка" временно не могли стабильно осуществлять платежи и переводы из-за технического сбоя. Банк работал над восстановлением работы сервисов, а впоследствии сообщил о полном устранении проблемы.

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