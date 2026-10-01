Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Новая почта" сообщила о DDoS-атаке на свои системы

"Новая почта" сообщила о DDoS-атаке на свои системы

Ua ru
1 октября 2026 16:17
«Новая почта» сообщила о DDoS-атаке на свои системы
Приложение "Новой Почты". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На системы "Новой почты" совершается DDoS-атака. В связи с этим в работе сервисов компании возможны незначительные временные затруднения. В то же время в "Новой почте" заявили, что ситуация находится под контролем, а ИТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы.

Об этом сообщили в "Новой почте", передает Новини.LIVE.

Реклама

"Новая почта" противодействует DDoS-атаке

"Новая почта" отметила, что в настоящее время происходит DDoS-атака на их системы. Однако в компании заявили, что успешно противодействуют кибератаке и контролируют ситуацию.

"Новая почта" сообщила о DDoS-атаке на свои системы - фото 1
Пост "Новой почты". Фото: скриншот

Также в логистической компании предупредили клиентов о возможных незначительных временных сложностях в работе сервисов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 15 сентября клиенты "ПриватБанка" временно не могли стабильно осуществлять платежи и переводы из-за технического сбоя. Банк работал над восстановлением работы сервисов, а впоследствии сообщил о полном устранении проблемы.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писали 25 августа о временном ограничении доступа к электронным сервисам "Ощадбанка". Из-за срабатывания системы безопасности клиентам были недоступны мобильное приложение, официальный сайт и отдельные инструменты для юридических лиц.

кибератака Новая почта сбой злоумышленники
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации