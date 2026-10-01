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Головна Новини дня "Нова пошта" повідомила про DDoS-атаку на свої системи

"Нова пошта" повідомила про DDoS-атаку на свої системи

Ua ru
1 жовтня 2026 16:17
"Нова пошта" повідомила про DDoS-атаку на свої системи
Застосунок "Нової пошти". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На системи "Нової пошти" здійснюється DDoS-атака. Через це в роботі сервісів компанії можливі незначні тимчасові труднощі. Водночас у "Новій пошті" заявили, що ситуація перебуває під контролем, а ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи.

Про це повідомили у "Новій пошті", інформує Новини.LIVE.

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"Нова пошта" протидіє DDoS-атаці

"Нова пошта" зазначила, що на разі відбувається DDoS-атака на їх системи. Проте у компанії заявили, що успішно протидіють кібератаці та контролюють ситуацію.

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Допис "Нової пошти". Фото: скриншот

Також у логістичній компанї попередили клієнтів про можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 15 вересня клієнти ПриватБанку тимчасово не могли стабільно проводити платежі та перекази через технічний збій. Банк працював над відновленням роботи сервісів, а згодом повідомив про повне усунення проблеми.

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Також Новини.LIVE писали 25 серпня про тимчасове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку. Через спрацювання системи безпеки клієнтам були недоступні мобільний застосунок, офіційний сайт та окремі інструменти для юридичних осіб.

кібератака Нова пошта збій зловмисники
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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