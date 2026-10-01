"Нова пошта" повідомила про DDoS-атаку на свої системи

Застосунок "Нової пошти". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На системи "Нової пошти" здійснюється DDoS-атака. Через це в роботі сервісів компанії можливі незначні тимчасові труднощі. Водночас у "Новій пошті" заявили, що ситуація перебуває під контролем, а ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи.

Про це повідомили у "Новій пошті", інформує Новини.LIVE.

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"Нова пошта" протидіє DDoS-атаці

"Нова пошта" зазначила, що на разі відбувається DDoS-атака на їх системи. Проте у компанії заявили, що успішно протидіють кібератаці та контролюють ситуацію.

Допис "Нової пошти". Фото: скриншот

Також у логістичній компанї попередили клієнтів про можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 15 вересня клієнти ПриватБанку тимчасово не могли стабільно проводити платежі та перекази через технічний збій. Банк працював над відновленням роботи сервісів, а згодом повідомив про повне усунення проблеми.

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Також Новини.LIVE писали 25 серпня про тимчасове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку. Через спрацювання системи безпеки клієнтам були недоступні мобільний застосунок, офіційний сайт та окремі інструменти для юридичних осіб.