Аеропорту "Сімферополь" — у соцмережах поширюють відео масштабної пожежі

Пожежа біля аеропорту "Сімферополь". Фото: скриншот

У неділю, 23 березня, у районі аеропорту "Сімферополь" в тимчасово окупованому Криму спостерігається сильна пожежа. Причина загоряння наразі невідома.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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На кадрах видно дим, який здіймається неподалік аеропорту "Сімферополь". Офіційних коментарів від місцевої окупаційної влади поки що немає. Також наразі немає інформації щодо постраждалих та руйнувань.

"Сильна пожежа у районі аеропорту "Сімферополь". Що і чому горить, поки що невідомо", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення у Telegram-каналі "Крымский ветер"

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму протягом кількох днів неодноразово фіксували вибухи. Унаслідок ударів було знищено кілька російських радіолокаційних станцій.

Також ми писали, що український партизанський рух "АТЕШ" продовжує нищити військову логістику російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.