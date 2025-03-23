Аэропорт "Симферополь" — в соцсетях распространяют видео масштабного пожара

Пожар возле аэропорта "Симферополь". Фото: скриншот

В воскресенье, 23 марта, в районе аэропорта "Симферополь" во временно оккупированном Крыму вспыхнул сильный пожар. Причина возгорания пока неизвестна.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Читайте также:

Пожар возле аэропорта

На кадрах видно дым, который поднимается неподалеку от аэропорта "Симферополь". Официальных комментариев от местных оккупационных властей пока нет. Также пока нет информации о пострадавших и разрушениях.

"Сильный пожар в районе аэропорта "Симферополь". Что и почему горит, пока неизвестно", — говорится в сообщении.

Сообщение в Telegram-канале "Крымский ветер"

Напомним, во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней неоднократно фиксировали взрывы. В результате ударов было уничтожено несколько российских радиолокационных станций.

Также мы писали, что украинское партизанское движение "АТЕШ" продолжает уничтожать военную логистику российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.