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В районе аэропорта "Симферополь" вспыхнул сильный пожар — видео

23 марта 2025 19:21
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Аэропорт "Симферополь" — в соцсетях распространяют видео масштабного пожара
Пожар возле аэропорта "Симферополь". Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В воскресенье, 23 марта, в районе аэропорта "Симферополь" во временно оккупированном Крыму вспыхнул сильный пожар. Причина возгорания пока неизвестна.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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На кадрах видно дым, который поднимается неподалеку от аэропорта "Симферополь". Официальных комментариев от местных оккупационных властей пока нет. Также пока нет информации о пострадавших и разрушениях.

"Сильный пожар в районе аэропорта "Симферополь". Что и почему горит, пока неизвестно", — говорится в сообщении.

Пожежа біля аеропорту Сімферополь
Сообщение в Telegram-канале "Крымский ветер"

Напомним, во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней неоднократно фиксировали взрывы. В результате ударов было уничтожено несколько российских радиолокационных станций.

Также мы писали, что украинское партизанское движение "АТЕШ" продолжает уничтожать военную логистику российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

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