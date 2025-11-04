Дмитро Слинько став нардепом від Слуги народу

Дмитро Слинько. Фото: Facebook Слинька

У фракції "Слуга народу" з'явився новий депутат Дмитро Слинько. Сьогодні, 4 листопада, він склав присягу у залі парламенту.

Про це стало відомо з пленарного засідання Верховної Ради.

Що відомо про Слинька

Слинько зайняв місце Анни Колісник, яка достроково склала мандат. Він був наступним у виборчому списку партії, тому подав заяву та всі необхідні документи для реєстрації.

28 жовтня Центальна виборча комісія зареєструвала його як нардепа.

Народився Слинько 29 грудня 1979 року в Києві. Закінчив економічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка".

Працював журналістом та редактором у провідних виданнях. Зокрема у виданнях "Інтерфакс-Україна", "Економічні відомості", "Діло", "Фокус", "Кореспондент" та "Красива країна".

До команди партії "Слуга народу" приєднався у 2019 році. Там працював керівником інформаційного хабу та редактором партійної газети.

Нагадаємо, екснардепка Колісник підозрюється у недостовірному декларуванні. Також вона відома тим, що ще до повномасштабного вторгнення, коли в Раді розповідали про скупчення військ РФ на кордоні, вона писала своїм знайомим, що "треба звалювати з цієї країни".

Також нещодавно стало відомо, що чинний нардеп постане перед судом за держзраду та колабораційну діяльність.