Дмитрий Слинько стал нардепом от Слуги народа

В Раде появился новый нардеп
Во фракции "Слуга народа" появился новый депутат Дмитрий Слинько. Сегодня, 4 ноября, он принял присягу в зале парламента.
Об этом стало известно с пленарного заседания Верховной Рады.
Что известно о Слинько
Слинько занял место Анны Колесник, которая досрочно сложила мандат. Он был следующим в избирательном списке партии, поэтому подал заявление и все необходимые документы для регистрации.
28 октября Центальная избирательная комиссия зарегистрировала его как нардепа.
Родился Слинько 29 декабря 1979 года в Киеве. Окончил экономический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности "Международная экономика".
Работал журналистом и редактором в ведущих изданиях. В частности в изданиях "Інтерфакс-Україна", "Економічні відомості", "Діло", "Фокус", "Кореспондент" та "Красива країна".
К команде партии "Слуга народа" присоединился в 2019 году. Там работал руководителем информационного хаба и редактором партийной газеты.
Напомним, экс-нардеп Колесник подозревается в недостоверном декларировании. Также она известна тем, что еще до полномасштабного вторжения, когда в Раде рассказывали о скоплении войск РФ на границе, она писала своим знакомым, что "надо сваливать из этой страны".
Также недавно стало известно, что действующий нардеп предстанет перед судом за госизмену и коллаборационную деятельность.
