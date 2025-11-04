Дмитрий Слинько стал нардепом от Слуги народа

Дмитрий Слинько. Фото: Facebook Слинько

Во фракции "Слуга народа" появился новый депутат Дмитрий Слинько. Сегодня, 4 ноября, он принял присягу в зале парламента.

Об этом стало известно с пленарного заседания Верховной Рады.

Реклама

Читайте также:

Что известно о Слинько

Слинько занял место Анны Колесник, которая досрочно сложила мандат. Он был следующим в избирательном списке партии, поэтому подал заявление и все необходимые документы для регистрации.

28 октября Центальная избирательная комиссия зарегистрировала его как нардепа.

Родился Слинько 29 декабря 1979 года в Киеве. Окончил экономический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности "Международная экономика".

Работал журналистом и редактором в ведущих изданиях. В частности в изданиях "Інтерфакс-Україна", "Економічні відомості", "Діло", "Фокус", "Кореспондент" та "Красива країна".

К команде партии "Слуга народа" присоединился в 2019 году. Там работал руководителем информационного хаба и редактором партийной газеты.

Напомним, экс-нардеп Колесник подозревается в недостоверном декларировании. Также она известна тем, что еще до полномасштабного вторжения, когда в Раде рассказывали о скоплении войск РФ на границе, она писала своим знакомым, что "надо сваливать из этой страны".

Также недавно стало известно, что действующий нардеп предстанет перед судом за госизмену и коллаборационную деятельность.