У Раді призначили голову Рахункової палати

Нова голова Рахункової палати Ольга Піщанська. Фото: РБК-Україна

Сьогодні Верховна Рада України призначила Ольгу Піщанську головою Рахункової палати. До цього вона обіймала посаду голови АМКУ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Сьогодні, 10 січня, парламент призначив Головою Рахункової палати Ольгу Піщанську, яка до цього обіймала посаду голови АМКУ.

Таке рішення ухвалили 252 голосами "ЗА".

Результати голосування за призначення Піщанської. Фото: t.me/yzheleznyak

"Попри застереження міжнародних партнерів... Я, звичайно, не голосував, тобто червоною", — наголосив Железняк.

Як відомо, це питання ще було на порядку денному ще 21 грудня минулого року, але тоді не вистачило голосів.

Що відомо про Ольгу Піщанську

Ольга Піщанська народилася 16 листопада 1975 року. Навчалась у Криворізькому технічному університеті за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а у 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у Київському національному економічному університеті.

З 2 вересня 2019 року призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України — державного уповноваженого. А вже з липня 2020 року почала виконувати обов'язки голови АМКУ.

16 липня 2020 року Верховна Рада України призначила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету. Проте 5 вересня 2023 року написала заяву про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, 5 вересня до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. Вже 6 вересня Верховна Рада призначила на цю посаду колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.