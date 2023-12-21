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Стефанчук вніс до Ради подання про призначення Голови Рахункової палати

21 грудня 2023 14:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ольгу Піщанську хочуть призначити Головою Рахункової палати
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: ВРУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вніс на розгляд подання про призначення нової Голови Рахункової палати. На цю посаду він пропонує Ольгу Піщанську.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Призначення членів Рахункової палати

Як відомо, сьогодні  Верховна Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати: 

Єлизавету Пушко-Цибуляк (з 2020 року працює у Державному бюро розслідувань керівником Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку, головним бухгалтером);

Кирила Клименка (позаштатний консультант Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади);

Сергія Ключка (заступник директора департаменту у Державній аудиторській службі України);

Ольгу Піщанську (упродовж 2020-2023 роках  була головою Антимонопольного комітету України).

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Ольга Піщанська. Фото: із соцмереж

Зазначається, що останню оберуть можуть призначити Головою Рахункової палати. Олексій Гончаренко повідомив, шо голова ВРУ Руслан Стефанчук  вже вніс на розгляд Ради подання про призначення Піщанської на посаду. 

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Подання від Стефанчука. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Що відомо про Ольгу Піщанську

Ольга Піщанська народилася 16 листопада 1975 року. Навчалась у Криворізькому технічному університеті за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а у 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у Київському національному економічному університеті.

З 2 вересня 2019 року призначена на посаду першого заступника Голови Антимонопольного комітету України — державного уповноваженого. А вже з липня 2020 року почала виконувати обов'язки голови АМКУ.

16 липня 2020 року Верховна Рада України призначила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету. Проте 5 вересня 2023 року написала заяву про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. На цю посаду планують призначити начальника Донецької ОВА Павла Кириленка.

А вже 6 вересня Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету. 

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