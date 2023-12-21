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Стефанчук внес в Раду представление о назначении Председателя Счетной палаты

21 декабря 2023 14:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ольгу Песчанскую хотят назначить Председателем Счетной палаты
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: ВРУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук внес на рассмотрение представление о назначении нового Председателя Счетной палаты. На этот пост он предлагает Ольгу Песчанскую.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Назначение членов Счетной палаты

Как известно, сегодня Верховная Рада назначила четырех членов Счетной палаты:

Елизавета Пушко-Цибуляк (с 2020 года работает в Государственном бюро расследований руководителем Управления финансовой деятельности и бухгалтерского учета, главным бухгалтером);

Кирилла Клименко (внештатный консультант Комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти);

Сергея Ключко (заместитель директора департамента в Государственной аудиторской службе Украины);

Ольгу Песчанскую (на протяжении 2020-2023 годов была председателем Антимонопольного комитета Украины).

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Ольга Песчанская. Фото: из соцсетей

Отмечается, что последний избран могут назначить Председателем Счетной палаты. Алексей Гончаренко сообщил, что глава ВРУ Руслан Стефанчук уже внес на рассмотрение Рады представление о назначении Песчанской на должность.

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Представление от Стефанчука. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Что известно об Ольге Песчанской

Ольга Песчанская родилась 16 ноября 1975 года. Училась в Криворожском техническом университете по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Со 2 сентября 2019 года назначена на должность первого заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины — государственного уполномоченного. А уже с июля 2020 начала исполнять обязанности главы АМКУ.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Ольгу Песчанскую главой Антимонопольного комитета. Однако 5 сентября 2023 написала заявление об освобождении от должности председателя Антимонопольного комитета.

Напомним, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской. На эту должность планируется назначить начальника Донецкой ОВО Павла Кириленко.

А уже 6 сентября Верховная Рада назначила бывшего главу Донецкой ОВО Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета.

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