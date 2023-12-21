Ольгу Песчанскую хотят назначить Председателем Счетной палаты

Стефанчук внес в Раду представление о назначении Председателя Счетной палаты
Сегодня глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук внес на рассмотрение представление о назначении нового Председателя Счетной палаты. На этот пост он предлагает Ольгу Песчанскую.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Назначение членов Счетной палаты
Как известно, сегодня Верховная Рада назначила четырех членов Счетной палаты:
Елизавета Пушко-Цибуляк (с 2020 года работает в Государственном бюро расследований руководителем Управления финансовой деятельности и бухгалтерского учета, главным бухгалтером);
Кирилла Клименко (внештатный консультант Комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти);
Сергея Ключко (заместитель директора департамента в Государственной аудиторской службе Украины);
Ольгу Песчанскую (на протяжении 2020-2023 годов была председателем Антимонопольного комитета Украины).
Отмечается, что последний избран могут назначить Председателем Счетной палаты. Алексей Гончаренко сообщил, что глава ВРУ Руслан Стефанчук уже внес на рассмотрение Рады представление о назначении Песчанской на должность.
Что известно об Ольге Песчанской
Ольга Песчанская родилась 16 ноября 1975 года. Училась в Криворожском техническом университете по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.
Со 2 сентября 2019 года назначена на должность первого заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины — государственного уполномоченного. А уже с июля 2020 начала исполнять обязанности главы АМКУ.
16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Ольгу Песчанскую главой Антимонопольного комитета. Однако 5 сентября 2023 написала заявление об освобождении от должности председателя Антимонопольного комитета.
Напомним, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской. На эту должность планируется назначить начальника Донецкой ОВО Павла Кириленко.
А уже 6 сентября Верховная Рада назначила бывшего главу Донецкой ОВО Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета.
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