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В Раде назначили главу Счетной палаты

10 января 2024 14:27
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В Раде назначили главу Счетной палаты
Новая глава Счетной палаты Ольга Песчанская. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня Верховная Рада Украины назначила Ольгу Песчанскую главой Счетной палаты. До этого она занимала должность главы АМКУ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Сегодня, 10 января, парламент назначил Председателем Счетной палаты Ольгу Песчанскую, которая до этого занимала должность главы АМКУ.

Такое решение было принято 252 голосами "ЗА".

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Результаты голосования по назначению Песчанской. Фото: t.me/yzheleznyak

"Несмотря на предупреждения международных партнеров...  Я, конечно, не голосовал, то есть красной", — подчеркнул Железняк.

Как известно, этот вопрос еще был в повестке дня еще 21 декабря прошлого года, но тогда не хватило голосов.

Что известно об Ольге Песчанской

Ольга Песчанская родилась 16 ноября 1975 года. Училась в Криворожском техническом университете по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Со 2 сентября 2019 года назначена на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного. А уже с июля 2020 начала исполнять обязанности главы АМКУ.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Ольгу Песчанскую главой Антимонопольного комитета. Однако 5 сентября 2023 написала заявление об освобождении от должности председателя Антимонопольного комитета.

Напомним, 5 сентября в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской. Уже 6 сентября Верховная Рада назначила на эту должность бывшего главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

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