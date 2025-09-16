Верховна Рада посилює відповідальність за СЗЧ - що відомо про законопроєкт

Олександр Корнієнко. Фото: Facebook Олександра Корнієнка

Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко прокоментував ухвалений у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за СЗЧ. Він наголосив, що суперечливі законопроєкти обов’язково проходитимуть всі необхідні етапи обговорення з суспільством.

Про це він повідомив на конференції YES-2025 у коментарі Новини.LIVE.

"У нас теж перше читання пройшло. Всі дискусійні законопроєкти мали публічну дискусію, і так буде й надалі. Усі такі документи будуть проходити обговорення, адже важлива позиція Генштабу, депутатів та суспільства", — зазначив Корнієнко.

Водночас політик уточнив, що на найближчих засіданнях парламенту подібні суперечливі законопроєкти розглядатися не будуть.

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ зафіксували тенденцію повернення військових, які раніше самовільно залишали частини.

Також ми писали, що до цього Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про кримінальну відповідальність за СЗЧ.