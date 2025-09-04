Рада підтримала у першому читанні повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ

Верховна Рада. Фото: УНІАН

Верховна Рада України у четвер, 4 вересня, підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Йдеться про повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини.

Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко у Telegram,

Кримінальна відповідальність за СЗЧ

"За" законопроєкт проголосували 277 нардепів.

Підсумки голосування. Фото: t.me/fediienko_oleksandr

"По факту повертається кримінальна відповідальність за СЗЧ. Тобто у разі прийняття його в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму", — розповів Федієнко.

Він розповів, що законопроєктом №13260 пропонується:

виключити частину 5 статті 401 КК України, якою передбачено, що особа, яка під час воєнного стану вчинила кримінальне правопорушення "Самовільне залишення військової частини або місця служби" (ст. 407) або "Дезертирство" (ст. 408) може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися;

доповнити розділ другий Прикінцевих та перехідних положень КК України новим п. 24, яким передбачити окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану вперше вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 407, 408 цього Кодексу, та хочуть повернутися на військову службу або вже повернулися на військову службу та несуть її;

до статті 286 "Порядок звільнення від кримінальної відповідальності", статті 287 "Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності", "Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності" КПК та доповнити розділ XІ "Перехідні положення" КПК новим п. 20-10, яким врегулювати умови та порядок звільнення військових ЗСУ від кримінальної відповідальності за наявності підстав.

Допис Федієнка. Фото: скриншот

Нагадаємо, начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий заявив про позитивну тенденцію повернення воїнів, які вчинили СЗЧ.

Раніше в Офісі генпрокурора розповідали, скільки зафіксовано випадків СЗЧ з початку великої війни з Росією.