Рада поддержала в первом чтении возвращение уголовной ответственности за СОЧ

Верховная Рада. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины в четверг, 4 сентября, поддержала в первом чтении законопроект №13260. Речь идет о возвращении уголовной ответственности за самовольное оставление части.

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко в Telegram,

Реклама

Читайте также:

Уголовная ответственность за СОЧ

"За" законопроект проголосовали 277 нардепов.

Итоги голосования. Фото: t.me/fediienko_oleksandr

"По факту возвращается уголовная ответственность за СОЧ. То есть в случае принятия его в целом, суд не сможет применить смягчающую норму", — рассказал Федиенко.

Он рассказал, что законопроектом №13260 предлагается:

исключить часть 5 статьи 401 УК Украины, которой предусмотрено, что лицо, которое во время военного положения совершило уголовное преступление "Самовольное оставление воинской части или места службы" (ст. 407) или "Дезертирство" (ст. 408) может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось к следователю, прокурору, суду с ходатайством о намерении вернуться;

дополнить раздел второй Заключительных и переходных положений УК Украины новым п. 24, которым предусмотреть отдельные основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые во время действия военного положения впервые совершили уголовные правонарушения, предусмотренные ст. ст. 407, 408 настоящего Кодекса, и хотят вернуться на военную службу или уже вернулись на военную службу и несут ее;

в статью 286 "Порядок освобождения от уголовной ответственности", статьи 287 "Ходатайство прокурора об освобождении от уголовной ответственности", "Рассмотрение вопроса об освобождении от уголовной ответственности" УПК и дополнить раздел XI "Переходные положения" УПК новым п. 20-10, которым урегулировать условия и порядок освобождения военных ВСУ от уголовной ответственности при наличии оснований.

Пост Федиенко. Фото: скриншот

Напомним, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий заявил о положительной тенденции возвращения воинов, совершивших СОЧ.

Ранее в Офисе генпрокурора рассказывали, сколько зафиксировано случаев СОЧ с начала большой войны с Россией.