Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рада в первом чтении поддержала уголовное наказание за СОЧ

Рада в первом чтении поддержала уголовное наказание за СОЧ

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 13:57
Рада поддержала в первом чтении возвращение уголовной ответственности за СОЧ
Верховная Рада. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины в четверг, 4 сентября, поддержала в первом чтении законопроект №13260. Речь идет о возвращении уголовной ответственности за самовольное оставление части.

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко в Telegram,

Реклама
Читайте также:

Уголовная ответственность за СОЧ

"За" законопроект проголосовали 277 нардепов.

null
Итоги голосования. Фото: t.me/fediienko_oleksandr

"По факту возвращается уголовная ответственность за СОЧ. То есть в случае принятия его в целом, суд не сможет применить смягчающую норму", — рассказал Федиенко.

Он рассказал, что законопроектом №13260 предлагается:

  • исключить часть 5 статьи 401 УК Украины, которой предусмотрено, что лицо, которое во время военного положения совершило уголовное преступление "Самовольное оставление воинской части или места службы" (ст. 407) или "Дезертирство" (ст. 408) может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось к следователю, прокурору, суду с ходатайством о намерении вернуться;
  • дополнить раздел второй Заключительных и переходных положений УК Украины новым п. 24, которым предусмотреть отдельные основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые во время действия военного положения впервые совершили уголовные правонарушения, предусмотренные ст. ст. 407, 408 настоящего Кодекса, и хотят вернуться на военную службу или уже вернулись на военную службу и несут ее;
  • в статью 286 "Порядок освобождения от уголовной ответственности", статьи 287 "Ходатайство прокурора об освобождении от уголовной ответственности", "Рассмотрение вопроса об освобождении от уголовной ответственности" УПК и дополнить раздел XI "Переходные положения" УПК новым п. 20-10, которым урегулировать условия и порядок освобождения военных ВСУ от уголовной ответственности при наличии оснований.
null
Пост Федиенко. Фото: скриншот

Напомним, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий заявил о положительной тенденции возвращения воинов, совершивших СОЧ.

Ранее в Офисе генпрокурора рассказывали, сколько зафиксировано случаев СОЧ с начала большой войны с Россией.

Верховная Рада война Украина нардепы СОЧ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации