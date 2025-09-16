Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Раде объяснили особенности работы над законопроектом о СОЧ

В Раде объяснили особенности работы над законопроектом о СОЧ

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 14:39
Верховная Рада усиливает ответственность за СЗЧ - что известно о законопроекте
Александр Корниенко. Фото: Facebook Александра Корниенко

Первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко прокомментировал принятый в первом чтении законопроект об усилении ответственности за СОЧ. Он отметил, что противоречивые законопроекты обязательно будут проходить все необходимые этапы обсуждения с обществом.

Об этом он сообщил на конференции YES-2025 в комментарии Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Законопроект об усилении ответственности за СОЧ

"У нас тоже первое чтение прошло. Все дискуссионные законопроекты имели публичную дискуссию, и так будет и в дальнейшем. Все такие документы будут проходить обсуждение, ведь важна позиция Генштаба, депутатов и общества", — отметил Корниенко.

В то же время политик уточнил, что на ближайших заседаниях парламента подобные противоречивые законопроекты рассматриваться не будут.

Напомним, недавно в ВСУ зафиксировали тенденцию возвращения военных, которые ранее самовольно покидали части.

Также мы писали, что до этого Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за СОЧ.

Верховная Рада Александр Корниенко ВСУ военные СОЧ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации