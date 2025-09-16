Верховная Рада усиливает ответственность за СЗЧ - что известно о законопроекте

Александр Корниенко. Фото: Facebook Александра Корниенко

Первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко прокомментировал принятый в первом чтении законопроект об усилении ответственности за СОЧ. Он отметил, что противоречивые законопроекты обязательно будут проходить все необходимые этапы обсуждения с обществом.

Об этом он сообщил на конференции YES-2025 в комментарии Новини.LIVE.

"У нас тоже первое чтение прошло. Все дискуссионные законопроекты имели публичную дискуссию, и так будет и в дальнейшем. Все такие документы будут проходить обсуждение, ведь важна позиция Генштаба, депутатов и общества", — отметил Корниенко.

В то же время политик уточнил, что на ближайших заседаниях парламента подобные противоречивые законопроекты рассматриваться не будут.

Напомним, недавно в ВСУ зафиксировали тенденцию возвращения военных, которые ранее самовольно покидали части.

Также мы писали, что до этого Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за СОЧ.