Верховная Рада усиливает ответственность за СЗЧ - что известно о законопроекте

В Раде объяснили особенности работы над законопроектом о СОЧ
Первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко прокомментировал принятый в первом чтении законопроект об усилении ответственности за СОЧ. Он отметил, что противоречивые законопроекты обязательно будут проходить все необходимые этапы обсуждения с обществом.
Об этом он сообщил на конференции YES-2025 в комментарии Новини.LIVE.
Законопроект об усилении ответственности за СОЧ
"У нас тоже первое чтение прошло. Все дискуссионные законопроекты имели публичную дискуссию, и так будет и в дальнейшем. Все такие документы будут проходить обсуждение, ведь важна позиция Генштаба, депутатов и общества", — отметил Корниенко.
В то же время политик уточнил, что на ближайших заседаниях парламента подобные противоречивые законопроекты рассматриваться не будут.
Напомним, недавно в ВСУ зафиксировали тенденцию возвращения военных, которые ранее самовольно покидали части.
Также мы писали, что до этого Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за СОЧ.
Читайте Новини.LIVE!