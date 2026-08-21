У Путіна заперечують підготовку до масової мобілізації в РФ

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У Росії заперечують підготовку нової масової мобілізації. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що наразі така кампанія не планується. Водночас він зазначив, що після виборів до Держдуми ситуація може змінитися.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на слова Небензі, передає Новини.LIVE.

Що заявив Небензя про мобілізацію в Росії

За словами російського дипломата, влада РФ нібито не готується до проведення масової мобілізації.

"Не хвилюйтеся щодо мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо", — заявив Небензя.

Водночас він додав, що після виборів до Державної думи ситуація може змінитися.

"Але подивимося, що станеться після виборів — і хто має рацію, а хто помиляється", — сказав постпред РФ при ООН.

Небензя також заперечив повідомлення про нібито масовий виїзд росіян до Грузії через очікування нової хвилі мобілізації. За його словами, він не вважає, що "десятки тисяч молодих росіян" залишають країну.

Що відомо про можливу мобілізацію в РФ

Раніше повідомлялося про значний потік громадян РФ до Грузії через пішохідний пункт пропуску. Такі виїзди пов'язували з побоюваннями щодо можливої нової мобілізації після виборів до Держдуми, запланованих на вересень.