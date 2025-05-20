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У Путіна заявили, що РФ і США стануть "чудовими партнерами"

20 травня 2025 04:57
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Дмитрієв заявив, що Росія і США будуть партнерами в економіці та інвестиціях
Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. Фото: росЗМІ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Спецпредставник Путіна з інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв заявив, що Росія і США будуть "чудовими партнерами". Зокрема, у питаннях економіки та інвестицій.

Про це представник диктатора написав у соцмережі Х.

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"Росія і США можуть і будуть чудовими партнерами з економічного та інвестиційного співробітництва на благо Росії, США і світу", — йдеться в пості.

Його твіт був відповіддю на пост ЗМІ, де йшлося про те, що з огляду на слова президента США Дональда Трампа, РФ хоче укласти великомасштабну торговельну угоду з Америкою.

Зазначимо, що заяву Дмитрієва було зроблено після того, як Трамп у понеділок провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Раніше у своєму анонсі розмови, президент США повідомляв, що має намір обговорити з главою Кремля війну в Україні, а також питання торгівлі.

До речі, після цього дзвінка Трамп написав, що Росія і Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про припинення війни. Незабаром послідували і заяви Путіна. Той сказав, що РФ готова працювати з Україною над меморандумом, який, зокрема, передбачатиме припинення вогню.

США інвестиції економіка Росія співпраця Кирило Дмитрієв
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