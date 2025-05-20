Дмитриев заявил, что Россия и США будут партнерами в экономике и инвестициях

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Фото: росСМИ

Спецпредставитель Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США будут "отличными партнерами". В частности, в вопросах экономики и инвестиций.

Об этом представитель диктатора написал в соцсети Х.

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"Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству на благо России, США и мира", — говорится в посте.

Его твит был ответом на пост СМИ, где говорилось, что исходя из слов президента США Дональда Трампа, РФ хочет заключить крупномасштабную торговую сделку с Америкой.

Отметим, что заявление Дмитриева было сделано после того, как Трамп в понедельник провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Ранее в своем анонсе разговора, президент США сообщал, что намерен обсудить с главой Кремля войну в Украине, а также вопросы торговли.

К слову, после этого звонка Трамп написал, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о прекращении войны. Вскоре последовали и заявления Путина. Тот сказал, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом, который в том числе будет предусматривать прекращение огня.