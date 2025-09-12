Росіяни запустили 40 дронів 12 вересня — скільки збили за ніч

Військовослужбовці шукають цілі в небі. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 12 вересня здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 40 ударних безпілотників різних типів. Серед дронів були Shahed і "Гербера". Запуски здійснювалися з районів Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Наслідки російської дронової атаки 12 вересня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що станом на 09:00 12 вересня українська ППО загалом збила або подавила 33 ворожі безпілотники над північними, східними та центральними областями.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Водночас сталося шість влучань дронів-камікадзе у трьох різних локаціях.

Нагадаємо, вранці 12 вересня російські дрони атакували Суми. У нежитловій будівлі сталася пожежа, а згодом рятувальники знайшли загиблу людину під завалами.