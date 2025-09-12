Россияне запустили 40 дронов 12 сентября — сколько сбили за ночь

В Воздушных силах назвали количество несбитых дронов за ночь
Российские войска в ночь на 12 сентября осуществили массированную атаку по Украине, применив 40 ударных беспилотников различных типов. Среди дронов были Shahed и "Гербера". Запуски осуществлялись из районов Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Последствия российской дроновой атаки 12 сентября
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что по состоянию на 09:00 12 сентября украинская ПВО в целом сбила или подавила 33 вражеских беспилотника над северными, восточными и центральными областями.
В то же время произошло шесть попаданий дронов-камикадзе в трех разных локациях.
Напомним, утром 12 сентября российские дроны атаковали Сумы. В нежилом здании произошел пожар, а впоследствии спасатели нашли погибшего человека под завалами.
