Россияне запустили 40 дронов 12 сентября — сколько сбили за ночь

Военнослужащие ищут цели в небе. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 12 сентября осуществили массированную атаку по Украине, применив 40 ударных беспилотников различных типов. Среди дронов были Shahed и "Гербера". Запуски осуществлялись из районов Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Последствия российской дроновой атаки 12 сентября

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что по состоянию на 09:00 12 сентября украинская ПВО в целом сбила или подавила 33 вражеских беспилотника над северными, восточными и центральными областями.

Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

В то же время произошло шесть попаданий дронов-камикадзе в трех разных локациях.

Напомним, утром 12 сентября российские дроны атаковали Сумы. В нежилом здании произошел пожар, а впоследствии спасатели нашли погибшего человека под завалами.