Масована атака БПЛА на Краснодарський край — горить порт в Новоросійську

У порту Новоросійськ пролунала серія потужних вибухів — відео
У ніч на 11 січня Краснодарський край Росії зазнав масштабної атаки безпілотників. За даними місцевих жителів, у кількох містах регіону лунали вибухи, активно працювали системи протиповітряної оборони (ППО). У порту в Новоросійську пролунало кілька сильних вибухів.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибухи в Краснодарському краї
Російські медіа повідомляють, що в Анапі було активовано міську систему оповіщення, періодично запускали сирени.
Вибухи у Новоросійську в порту
У Новоросійську в порту після одного з серії вибухів спалахнула сильна пожежа.
За інформацією Міністерства оборони РФ, загалом за ніч було збито 85 безпілотників, зокрема 31 над Чорним морем.
Жителі сусідніх регіонів — Воронезької та Курської областей, а також окупованого Криму — також повідомляли про звуки вибухів, що вказує на ширший масштаб атаки.
Деякі росіяни у соцмережах заявили, що це одна з наймасованіших дронових атак та заявили про влучання у нафтосховище.
Нагадаємо, Сили оборони знищили в Ростовській області РФ склад з боєприпасами. Також у Гатчині вибухнув та горів склад у промисловій зоні. А під Енгельсом кілька днів тому вибухнула нафтобаза.
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