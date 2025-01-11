Масована атака БПЛА на Краснодарський край — горить порт в Новоросійську

Порт у Новоросійську. Фото: росЗМІ

У ніч на 11 січня Краснодарський край Росії зазнав масштабної атаки безпілотників. За даними місцевих жителів, у кількох містах регіону лунали вибухи, активно працювали системи протиповітряної оборони (ППО). У порту в Новоросійську пролунало кілька сильних вибухів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи в Краснодарському краї

Російські медіа повідомляють, що в Анапі було активовано міську систему оповіщення, періодично запускали сирени.

Вибухи у Новоросійську в порту

У Новоросійську в порту після одного з серії вибухів спалахнула сильна пожежа.

За інформацією Міністерства оборони РФ, загалом за ніч було збито 85 безпілотників, зокрема 31 над Чорним морем.

Жителі сусідніх регіонів — Воронезької та Курської областей, а також окупованого Криму — також повідомляли про звуки вибухів, що вказує на ширший масштаб атаки.

Деякі росіяни у соцмережах заявили, що це одна з наймасованіших дронових атак та заявили про влучання у нафтосховище.

Повідомлення росіян у соцмережах. Фото: скриншот

Повідомлення в соцмережах. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони знищили в Ростовській області РФ склад з боєприпасами. Також у Гатчині вибухнув та горів склад у промисловій зоні. А під Енгельсом кілька днів тому вибухнула нафтобаза.