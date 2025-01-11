Массированная атака БПЛА на Краснодарский край - горит порт в Новороссийске

Порт в Новороссийске. Фото: росСМИ

В ночь на 11 января Краснодарский край России подвергся масштабной атаке беспилотников. По данным местных жителей, в нескольких городах региона раздавались взрывы, активно работали системы противовоздушной обороны (ПВО). В порту в Новороссийске прозвучало несколько сильных взрывов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывы в Краснодарском крае

Российские медиа сообщают, что в Анапе была активирована городская система оповещения, периодически запускали сирены.

Взрывы в Новороссийске в порту

В Новороссийске в порту после одного из серии взрывов вспыхнул сильный пожар.

По информации Министерства обороны РФ, всего за ночь было сбито 85 беспилотников, в том числе 31 над Черным морем.

Жители соседних регионов - Воронежской и Курской областей, а также оккупированного Крыма - также сообщали о звуках взрывов, что указывает на более широкий масштаб атаки.

Некоторые россияне в соцсетях заявили, что это одна из самых массированных дроновых атак и заявили о попадании в нефтехранилище.

Поведения россиян в соцсетях. Фото: скриншот

Сообщения в соцсетях. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны уничтожили в Ростовской области РФ склад с боеприпасами. Также в Гатчине взорвался и горел склад в промышленной зоне. А под Энгельсом несколько дней назад взорвалась нефтебаза.