У Полтаві в приміщенні ОВА пенсіонер влаштував самопідпал

Полтавська ОВА. Фото: poltava.to

У Полтаві відвідувач обласної військової адміністрації влаштував самопідпал. Чоловік облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив. Постраждалого шпиталізували.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області у п'ятницю, 27 вересня.

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Як повідомили в поліції, 27 вересня близько 12:00 у приміщенні Полтавської ОВА 71-річний житель іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.

"Поліцейські, які забезпечували охорону приміщення Полтавської ОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками госпіталізували", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку. На місці працює слідчо-оперативна група.

Допис Поліції Полтавщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Полтавській області чоловік кинув гранату біля п'ятиповерхового будинку. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Миколаївському районі 20 вересня чоловік облив бензином своїх батьків та підпалив їхні будинки. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.