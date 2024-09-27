У Полтаві в приміщенні ОВА пенсіонер влаштував самопідпал

У Полтавській ОВА чоловік облив себе бензином та підпалив
У Полтаві відвідувач обласної військової адміністрації влаштував самопідпал. Чоловік облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив. Постраждалого шпиталізували.
Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області у п'ятницю, 27 вересня.
У Полтавській ОВА пенсіонер влаштував самопідпал
Як повідомили в поліції, 27 вересня близько 12:00 у приміщенні Полтавської ОВА 71-річний житель іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.
"Поліцейські, які забезпечували охорону приміщення Полтавської ОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками госпіталізували", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку. На місці працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, в Полтавській області чоловік кинув гранату біля п'ятиповерхового будинку. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Раніше Новини.LIVE писали, що у Миколаївському районі 20 вересня чоловік облив бензином своїх батьків та підпалив їхні будинки. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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