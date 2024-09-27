В Полтаве в помещении ОВА пенсионер устроил самоподжог

В Полтавской ОВА мужчина облил себя бензином и поджег
В Полтаве посетитель областной военной администрации устроил самоподжог. Мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшего госпитализировали.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области в пятницу, 27 сентября.
В Полтавской ОВА пенсионер устроил самоподжог
Как сообщили в полиции, 27 сентября около 12:00 в помещении Полтавской ОВА 71-летний житель другой области облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
"Полицейские, обеспечивавшие охрану помещения Полтавской ОВА, погасили пламя на его одежде и вызвали скорую. Мужчину с ожогами госпитализировали", — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают мотивы поступка. На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, в Полтавской области мужчина бросил гранату у пятиэтажного дома. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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