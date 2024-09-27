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В Полтавской ОВА мужчина облил себя бензином и поджег

27 сентября 2024 18:11
Галина Шподарева - редактор
В Полтаве в помещении ОВА пенсионер устроил самоподжог
Полтавская ОВА. Фото: poltava.to
Галина Шподарева - редактор

В Полтаве посетитель областной военной администрации устроил самоподжог. Мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области в пятницу, 27 сентября.

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В Полтавской ОВА пенсионер устроил самоподжог

Как сообщили в полиции, 27 сентября около 12:00 в помещении Полтавской ОВА 71-летний житель другой области облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

"Полицейские,  обеспечивавшие охрану помещения Полтавской ОВА, погасили пламя на его одежде и вызвали скорую. Мужчину с ожогами госпитализировали", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают мотивы поступка. На месте работает следственно-оперативная группа.

Поджог в ПОВА
Сообщение Полиции Полтавщины. Фото: скриншот

Напомним, в Полтавской области мужчина бросил гранату у пятиэтажного дома. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Николаевском районе 20 сентября мужчина облил бензином своих родителей и поджег их дома. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ЧП полиция Полтава поджог ожог

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