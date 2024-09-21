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На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки

21 вересня 2024 10:14
Євгенія Брюховецька - редактор
У селі Прибузьке біля Миколаєва 32-річний підпалив будинки батьків - деталі
Наслідки підпалу. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У Миколаївському районі увечері в п'ятницю, 20 вересня, чоловік облив бензином своїх батьків та підпалив їхні будинки. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Миколаївської області у суботу, 21 вересня.

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Здійснив замах на вбивство батьків

Вчора увечері до поліції звернулася мешканка села Прибузьке стосовно того, що її син підпалив будинки. На місці з'ясувалося, що перед цим у чоловіка стався конфлікт з батьками, під час якого у стані алкогольного сп'яніння він побив їх палицею, облив бензином та намагався підпалити.

На щастя, батькам вдалось втекти, але зловмисник підпалив три житлові будинки батьків й покинув місце злочину. Пожежники загасили загоряння та запобігли повному знищенню осель.

Зловмисника знайшли у колишній будівлі сільського гаражного приміщення, його затримали. Порушник не зміг пояснити свої дії, очікуються результати медичного освідування. 

  • На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки - фото 1
    Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
  • На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки - фото 2
    Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
  • На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки - фото 3
    Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
  • На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки - фото 4
    Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
  • На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки - фото 5
    Чоловік, який підпалив будинки. Фото: Нацполіція
  • На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки - фото 6
    Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
  • На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки - фото 7
    Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
  • На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки - фото 8
    Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
  • На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки - фото 9
    Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
  • На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки - фото 10
    Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
  • На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки - фото 11
    Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
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Йому повідомили про підозру у замаху на вбивство двох осіб та умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу. За це чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві двоє молодиків напали на співробітника АЗС та жорстоко побили чоловіка. Постраждалий в лікарні, зловмисників затримали. 

Також ми писали, що у столиці правоохоронці затримали двох чоловіків, які побили та пограбували неповнолітніх хлопців біля станції метро.

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