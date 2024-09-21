У селі Прибузьке біля Миколаєва 32-річний підпалив будинки батьків - деталі

На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки
У Миколаївському районі увечері в п'ятницю, 20 вересня, чоловік облив бензином своїх батьків та підпалив їхні будинки. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції Миколаївської області у суботу, 21 вересня.
Здійснив замах на вбивство батьків
Вчора увечері до поліції звернулася мешканка села Прибузьке стосовно того, що її син підпалив будинки. На місці з'ясувалося, що перед цим у чоловіка стався конфлікт з батьками, під час якого у стані алкогольного сп'яніння він побив їх палицею, облив бензином та намагався підпалити.
На щастя, батькам вдалось втекти, але зловмисник підпалив три житлові будинки батьків й покинув місце злочину. Пожежники загасили загоряння та запобігли повному знищенню осель.
Зловмисника знайшли у колишній будівлі сільського гаражного приміщення, його затримали. Порушник не зміг пояснити свої дії, очікуються результати медичного освідування.
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Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
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Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
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Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
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Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
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Чоловік, який підпалив будинки. Фото: Нацполіція
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Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
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Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
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Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
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Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
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Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
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Наслідки підпалу будинку. Фото: Нацполіція
Йому повідомили про підозру у замаху на вбивство двох осіб та умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу. За це чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.
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