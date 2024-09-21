В селе Прибужское возле Николаева 32-летний поджег дома родителей - детали

Последствия поджога. Фото: Нацполиция

В Николаевском районе вечером в пятницу, 20 сентября, мужчина облил бензином своих родителей и поджег их дома. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области в субботу, 21 сентября.

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Покушался на убийство родителей

Вчера вечером в полицию обратилась жительница села Прибужское о том, что ее сын поджег дома. На месте выяснилось, что перед этим у мужчины произошел конфликт с родителями, во время которого в состоянии алкогольного опьянения он побил их палкой, облил бензином и пытался поджечь.

К счастью, родителям удалось сбежать, но злоумышленник поджег три жилых дома родителей и покинул место преступления. Пожарные потушили возгорание и предотвратили полное уничтожение жилищ.

Злоумышленника нашли в бывшем здании сельского гаражного помещения, его задержали. Нарушитель не смог объяснить свои действия, ожидаются результаты медицинского освидетельствования.

Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция

Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция

Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция

Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция

Человек, который поджег дома. Фото: Нацполиция

Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция

Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция

Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция

Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция

Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция

Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция 1 / 11

Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство двух человек и умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. За это мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве двое молодых людей напали на сотрудника АЗС и жестоко избили мужчину. Пострадавший в больнице, злоумышленников задержали.

Также мы писали, что в столице правоохранители задержали двух мужчин, которые избили и ограбили несовершеннолетних ребят возле станции метро.