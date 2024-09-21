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На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома

21 сентября 2024 10:14
Евгения Брюховецкая - редактор
В селе Прибужское возле Николаева 32-летний поджег дома родителей - детали
Последствия поджога. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В Николаевском районе вечером в пятницу, 20 сентября, мужчина облил бензином своих родителей и поджег их дома. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области в субботу, 21 сентября.

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Вчера вечером в полицию обратилась жительница села Прибужское о том, что ее сын поджег дома. На месте выяснилось, что перед этим у мужчины произошел конфликт с родителями, во время которого в состоянии алкогольного опьянения он побил их палкой, облил бензином и пытался поджечь.

К счастью, родителям удалось сбежать, но злоумышленник поджег три жилых дома родителей и покинул место преступления. Пожарные потушили возгорание и предотвратили полное уничтожение жилищ.

Злоумышленника нашли в бывшем здании сельского гаражного помещения, его задержали. Нарушитель не смог объяснить свои действия, ожидаются результаты медицинского освидетельствования.

  • На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома - фото 1
    Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция
  • На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома - фото 2
    Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция
  • На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома - фото 3
    Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция
  • На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома - фото 4
    Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция
  • На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома - фото 5
    Человек, который поджег дома. Фото: Нацполиция
  • На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома - фото 6
    Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция
  • На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома - фото 7
    Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция
  • На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома - фото 8
    Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция
  • На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома - фото 9
    Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция
  • На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома - фото 10
    Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция
  • На Николаевщине мужчина облил родителей бензином и поджег их дома - фото 11
    Последствия поджога дома. Фото: Нацполиция
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Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство двух человек и умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. За это мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве двое молодых людей напали на сотрудника АЗС и жестоко избили мужчину. Пострадавший в больнице, злоумышленников задержали.

Также мы писали, что в столице правоохранители задержали двух мужчин, которые избили и ограбили несовершеннолетних ребят возле станции метро.

пожар полиция Николаев поджог Николаевская область

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