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У Полтаві судили водія, який збив пішохода та втік

3 листопада 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Полтаві водія, який у 2021 році збив чоловіка та втік, засудили до трьох років
Октябрський райсуд Полтави. Фото: пресслужба суду
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Полтаві судили чоловіка, який за кермом автомобіля збив людину. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2021 року вночі 29-річний водій авто ВАЗ збив 21-річного пішохода, його ушпиталили з відкритою черепно-мозковою травмою та пошкодженням ока.

Сам водій втік з місця аварії, але залишив паспорт в автівці. Під час затримання було встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння. 

Крім того, чоловік обвинувачується у шахрайстві: у грудні 2023 році він пообіцяв знайти квартиру для оренди жінці та отримав 7 тисяч гривень на картку, не надавши обіцяної послуги.

Він визнав свою провину та відшкодував завдані збитки обом потерпілим. Також відомо, що чоловік протягом року служив у ЗСУ, а зараз перебуває в запасі.

Рішення суду

Полтавський суд призначив обвинуваченому три роки обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем на п'ять років.

З березня цього року він перебуває під вартою та має відшкодувати 105 тисяч гривень Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА за лікування потерпілого внаслідок ДТП та майже 4 тисячі гривень судових за судові витрати.

Нагадаємо, у Кіровоградській області жінка подала до суду на правоохоронні органи через те, що поліція не знайшла крадія її мобільного телефону.

Також ми писали, що у Львові судили військовослужбовця через самовільне залишення частини, яке він здійснив тричі. 

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