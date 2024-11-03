В Полтаве водителя, который в 2021 году сбил мужчину и скрылся, приговорили к трем годам

Октябрьский райсуд Полтавы. Фото: пресс-служба суда

В Полтаве судили мужчину, который за рулем автомобиля сбил человека. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2021 года ночью 29-летний водитель авто ВАЗ сбил 21-летнего пешехода, его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и повреждением глаза.

Сам водитель скрылся с места аварии, но оставил паспорт в автомобиле. При задержании было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, мужчина обвиняется в мошенничестве: в декабре 2023 он пообещал найти квартиру для аренды женщине и получил 7 тысяч гривен на карточку, не предоставив обещанной услуги.

Он признал свою вину и возместил нанесенный ущерб обоим потерпевшим. Также известно, что мужчина в течение года служил в ВСУ, а сейчас находится в запасе.

Решение суда

Полтавский суд назначил обвиняемому три года ограничения свободы с лишением права водить автомобиль на пять лет.

С марта этого года он находится под стражей и должен возместить 105 тысяч гривен Департамента здравоохранения Полтавской ОГА за лечение потерпевшего в результате ДТП и почти 4 тысячи гривен судебных издержек.

Напомним, в Кировоградской области женщина подала в суд на правоохранительные органы из-за того, что полиция не нашла вора ее мобильного телефона.

Также мы писали, что во Львове судили военнослужащего из-за самовольного ухода из части, который он совершил трижды.