Вибух у Полтаві 10 лютого

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибух у Полтаві було чути прямо зараз, в ніч проти 10 лютого. Наразі Україну атакують ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Звук вибуху у Полтаві в ніч проти 10 лютого

"У Полтаві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:02.

Зазначимо, що трохи більше години тому у Повітряних силах ЗСУ інформували, що у Полтавській області зафіксовано "шахеди" росіян. Вони рухалися південно-західним курсом.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що пізно ввечері, 9 лютого, у Києві було чути потужні вибухи на тлі атаки ворожих безпілотників.

Також ми писали, що росіяни менше години тому атакували дроном Суми. Зокрема, БпЛА влучив у стоянку в жилому кварталі, внаслідок чого почалася пожежа, пошкоджено авто та будинки.