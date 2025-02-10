Вибух у Полтаві 10 лютого

У Полтаві пролунав вибух
Вибух у Полтаві було чути прямо зараз, в ніч проти 10 лютого. Наразі Україну атакують ворожі безпілотники.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".
Звук вибуху у Полтаві в ніч проти 10 лютого
"У Полтаві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:02.
Зазначимо, що трохи більше години тому у Повітряних силах ЗСУ інформували, що у Полтавській області зафіксовано "шахеди" росіян. Вони рухалися південно-західним курсом.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 9 лютого, у Києві було чути потужні вибухи на тлі атаки ворожих безпілотників.
Також ми писали, що росіяни менше години тому атакували дроном Суми. Зокрема, БпЛА влучив у стоянку в жилому кварталі, внаслідок чого почалася пожежа, пошкоджено авто та будинки.
Читайте Новини.LIVE!