Взрыв в Полтаве 10 февраля

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрыв в Полтаве был слышен прямо сейчас, в ночь на 10 февраля. Сейчас Украину атакуют вражеские беспилотники.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Звук взрыва в Полтаве в ночь на 10 февраля

"В Полтаве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:02.

Отметим, что чуть больше часа назад в Воздушных силах ВСУ информировали, что в Полтавской области были зафиксированы "шахеды" россиян. Они двигались юго-западным курсом.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:09 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в большинстве областей Украины.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что поздно вечером, 9 февраля, в Киеве были слышны мощные взрывы на фоне атаки вражеских беспилотников.

Также мы писали, что россияне меньше часа назад атаковали дроном Сумы. В частности, БпЛА попал в стоянку в жилом квартале, в результате чего начался пожар, повреждены дома и авто.