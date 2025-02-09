Обстріл Сум 9 лютого — пошкоджено будинки та авто

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Пізно ввечері російські війська вкотре атакують Україну дронами, зокрема, місто Суми. Там ворожий безпілотник влучив у стоянку в жилому кварталі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

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"Наразі знову приліт "шахеда". Дуже багато машин пошкоджено. На місці працює ДСНС, поліція, швидка. Дуже багато вилетіло вікон", — сказав він о 23:14.

Через декілька хвилин Кобзар показав кадри наслідків прильоту.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через удар росіян по Дергачівській громаді було пошкоджено приватні будинки, а також знеструмлено кілька населених пунктів.

Крім того, ми повідомляли, що цього вечора на тлі атаки ворожих дронів у Києві пролунали потужні вибухи.