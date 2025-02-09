Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Россияне атаковали дроном Сумы — повреждены дома и авто arrow

Россияне атаковали дроном Сумы — повреждены дома и авто

9 февраля 2025 23:24
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Сум 9 февраля — повреждены дома и авто
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Поздно вечером российские войска в очередной раз атакуют Украину дронами, в частности, город Сумы. Там вражеский беспилотник попал в стоянку в жилом квартале.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Читайте также:

Обстрел Сум вечером 9 февраля

"Сейчас снова прилет "шахеда". Очень много машин повреждено. На месте работает ГСЧС, полиция, скорая. Очень много вылетело окон", — сказал он в 23:14.

Через несколько минут Кобзарь показал кадры последствий прилета.

Напомним, что сегодня вечером глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за удара россиян по Дергачевской громаде были повреждены частные дома, а также обесточены несколько населенных пунктов.

Кроме того, мы сообщали, что этим вечером на фоне атаки вражеских дронов в Киеве прогремели мощные взрывы.

взрыв Сумы обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама