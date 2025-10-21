Відео
Головна Новини дня У Польщі зіткнулись колона авто армії США та автобус — що відомо

У Польщі зіткнулись колона авто армії США та автобус — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 01:53
Оновлено: 01:53
Військова колона машин США потрапила у ДТП у Польщі — зіткнулась з автобусом
Автомобілі армії США після ДТП у Польщі. Фото: ДСНС Польщі

На трасі А2 у Буку, Великопольське воєводство, автобус зіткнувся з колоною американської військової техніки. Рух транспорту в цьому районі затриманий, адже технічка пошкоджена та є постраждалі.

Про це повідомляє польське радіо RMF FM.

Читайте також:

Що відомо про ДТП з машинами армії США

У Польщі зіткнулись колона авто армії США та автобус — що відомо - фото 1
Пошкоджені машини армій США у Польщі. Фото: ДСНС Польщі

Служби з надзвичайних ситуацій підтвердили журналістам радіостанції, що троє солдатів отримали поранення. Водій автобуса також постраждав.

На цей момент одна смуга руху в напрямку Варшави перекрита. Скільки транспортних засобів було в американській військовій колоні, поки що невідомо. 

Раніше повідомлялось, що у Фінляндії стались масштабні ДТП. Ожеледиця призвела до численних зіткнень на трасах через що рух в країні було паралізовано на декілька годин. 

Днями на трасі Київ–Одеса теж сталася аварія. Перекинувся мікроавтобус, у якому їхали пасажири й постраждали щонайменше восьмеро людей. 

ДТП Польща США НАТО постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
