Україна
Головна Новини дня У Фінляндії через ожеледицю зіткнулися десятки машин

У Фінляндії через ожеледицю зіткнулися десятки машин

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 16:31
Оновлено: 16:36
Понад 70 автомобілів зіткнулися на трасі Фінляндії
Масова ДТП у Фінляндії. Кадр із відео

Різке похолодання та утворення ожеледиці вранці 18 жовтня призвели до серії масових аварій на дорогах Фінляндії. Унаслідок кількох ланцюгових зіткнень постраждали десятки людей.

Рух на ключових трасах країни було паралізовано на кілька годин, повідомляє видання MTV.

За даними поліції, основні інциденти сталися в районі Ренкомякі, поблизу міста Лахті, де на слизькій трасі зіткнулися близько 50 автомобілів. Серед пошкоджених машин опинилися два поліцейські патрулі, а щонайменше десять осіб дістали травми різного ступеня тяжкості.

Автоавария в Финляндии
Десятки автомобілів зіткнулися один з одним. Кадр із відео

Масштаб катастрофи та розслідування

Друга велика аварія сталася на кільцевій дорозі біля Хартвалла, де перекинулася автоцистерна. Щоб уникнути серйознішої катастрофи, водій спрямував вантажівку в кювет, однак це спричинило нове масове зіткнення. У результаті дорогу довелося повністю перекрити, а на місці розпочали розгляд та розбір завалів.

Загалом у регіоні поліція зафіксувала понад 70 аварій, відкривши чотири кримінальні провадження. Ще одна велика ДТП сталася в Тампере, де зіткнулися 15 автомобілів. Загалом травми дістали щонайменше 25 осіб. Метеорологи попереджають, що коливання температури навколо нуля зберігають високий ризик ожеледиці, і закликають водіїв уникати ранніх поїздок та тримати безпечну дистанцію.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
