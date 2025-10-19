Понад 70 автомобілів зіткнулися на трасі Фінляндії

Масова ДТП у Фінляндії. Кадр із відео

Різке похолодання та утворення ожеледиці вранці 18 жовтня призвели до серії масових аварій на дорогах Фінляндії. Унаслідок кількох ланцюгових зіткнень постраждали десятки людей.

Рух на ключових трасах країни було паралізовано на кілька годин, повідомляє видання MTV.

За даними поліції, основні інциденти сталися в районі Ренкомякі, поблизу міста Лахті, де на слизькій трасі зіткнулися близько 50 автомобілів. Серед пошкоджених машин опинилися два поліцейські патрулі, а щонайменше десять осіб дістали травми різного ступеня тяжкості.

Десятки автомобілів зіткнулися один з одним. Кадр із відео

Масштаб катастрофи та розслідування

Друга велика аварія сталася на кільцевій дорозі біля Хартвалла, де перекинулася автоцистерна. Щоб уникнути серйознішої катастрофи, водій спрямував вантажівку в кювет, однак це спричинило нове масове зіткнення. У результаті дорогу довелося повністю перекрити, а на місці розпочали розгляд та розбір завалів.

Масштабна аварія, спричинена туманом та ожеледицею, сталася в Лахті, Фінляндія 🇫🇮 (18.10.2025) pic.twitter.com/WrspKPc6y8 - Disaster News (@Top_Disaster) 18 жовтня 2025 року

Загалом у регіоні поліція зафіксувала понад 70 аварій, відкривши чотири кримінальні провадження. Ще одна велика ДТП сталася в Тампере, де зіткнулися 15 автомобілів. Загалом травми дістали щонайменше 25 осіб. Метеорологи попереджають, що коливання температури навколо нуля зберігають високий ризик ожеледиці, і закликають водіїв уникати ранніх поїздок та тримати безпечну дистанцію.

