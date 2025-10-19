Более 70 автомобилей столкнулись на трассе Финляндии

Массовое ДТП в Финляндии. Кадр из видео

Резкое похолодание и образование гололеда утром 18 октября привели к серии массовых аварий на дорогах Финляндии. В результате нескольких цепных столкновений пострадали десятки людей.

Движение на ключевых трассах страны было парализовано на несколько часов, сообщает издание MTV.

По данным полиции, основные инциденты произошли в районе Ренкомяки, близ города Лахти, где на скользкой трассе столкнулись около 50 автомобилей. Среди поврежденных машин оказались два полицейских патруля, а не менее десяти человек получили травмы различной степени тяжести.

Десятки автомобилей столкнулись друг с другом. Кадр из видео

Масштаб катастрофы и расследование

Вторая крупная авария произошла на кольцевой дороге у Хартвалла, где перевернулась автоцистерна. Чтобы избежать более серьезной катастрофы, водитель направил грузовик в кювет, однако это вызвало новое массовое столкновение. В результате дорогу пришлось полностью перекрыть, а на месте начали разбирательство и разбор завалов.

A large-scale accident caused by fog and icy conditions occurred in Lahti, Finland 🇫🇮 (18.10.2025) pic.twitter.com/WrspKPc6y8 — Disaster News (@Top_Disaster) October 18, 2025

Всего в регионе полиция зафиксировала более 70 аварий, открыв четыре уголовных производства. Еще одно крупное ДТП случилось в Тампере, где столкнулись 15 автомобилей. Всего травмы получили не менее 25 человек. Метеорологи предупреждают, что колебания температуры вокруг нуля сохраняют высокий риск гололеда, и призывают водителей избегать ранних поездок и держать безопасную дистанцию.

