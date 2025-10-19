Видео
Україна
Видео

В Финляндии из-за гололеда столкнулись десятки машин

В Финляндии из-за гололеда столкнулись десятки машин

Дата публикации 19 октября 2025 16:31
обновлено: 16:36
Более 70 автомобилей столкнулись на трассе Финляндии
Массовое ДТП в Финляндии. Кадр из видео

Резкое похолодание и образование гололеда утром 18 октября привели к серии массовых аварий на дорогах Финляндии. В результате нескольких цепных столкновений пострадали десятки людей.

Движение на ключевых трассах страны было парализовано на несколько часов, сообщает издание MTV

По данным полиции, основные инциденты произошли в районе Ренкомяки, близ города Лахти, где на скользкой трассе столкнулись около 50 автомобилей. Среди поврежденных машин оказались два полицейских патруля, а не менее десяти человек получили травмы различной степени тяжести. 

Автоавария в Финляндии
Десятки автомобилей столкнулись друг с другом. Кадр из видео

Масштаб катастрофы и расследование

Вторая крупная авария произошла на кольцевой дороге у Хартвалла, где перевернулась автоцистерна. Чтобы избежать более серьезной катастрофы, водитель направил грузовик в кювет, однако это вызвало новое массовое столкновение. В результате дорогу пришлось полностью перекрыть, а на месте начали разбирательство и разбор завалов. 

Всего в регионе полиция зафиксировала более 70 аварий, открыв четыре уголовных производства. Еще одно крупное ДТП случилось в Тампере, где столкнулись 15 автомобилей. Всего травмы получили не менее 25 человек. Метеорологи предупреждают, что колебания температуры вокруг нуля сохраняют высокий риск гололеда, и призывают водителей избегать ранних поездок и держать безопасную дистанцию. 

электромобили продолжают завоевывать популярность, но у многих моделей есть существенный недостаток

Владельцы электрокаров могут пострадать во время отключений света, но есть идея, как избежать проблем в блэкаут. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
