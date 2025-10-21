Военная колонна машин США попала в ДТП в Польше — столкнулась с автобусом

В Польше ДТП с колонной авто армии США и автобусом — что известно
На трассе А2 в Буке, Великопольское воеводство, автобус столкнулся с колонной американской военной техники. Движение транспорта в этом районе задержано, ведь техника повреждена и есть пострадавшие.
Об этом сообщает польское радио RMF FM.
Что известно о ДТП с машинами армии США
Службы по чрезвычайным ситуациям подтвердили журналистам радиостанции, что трое солдат получили ранения. Водитель автобуса также пострадал.
На данный момент одна полоса движения в направлении Варшавы перекрыта. Сколько транспортных средств было в американской военной колонне, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Финляндии произошли масштабные ДТП. Гололедица привела к многочисленным столкновениям на трассах из-за чего движение в стране было парализовано на несколько часов.
На днях на трассе Киев-Одесса тоже произошла авария. Перевернулся микроавтобус, в котором ехали пассажиры и пострадали по меньшей мере восемь человек.
Читайте Новини.LIVE!