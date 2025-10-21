Военная колонна машин США попала в ДТП в Польше — столкнулась с автобусом

Автомобили армии США после ДТП в Польше. Фото: ГСЧС Польши

На трассе А2 в Буке, Великопольское воеводство, автобус столкнулся с колонной американской военной техники. Движение транспорта в этом районе задержано, ведь техника повреждена и есть пострадавшие.

Об этом сообщает польское радио RMF FM.

Что известно о ДТП с машинами армии США

Поврежденные машины армий США в Польше. Фото: ГСЧС Польши

Службы по чрезвычайным ситуациям подтвердили журналистам радиостанции, что трое солдат получили ранения. Водитель автобуса также пострадал.

На данный момент одна полоса движения в направлении Варшавы перекрыта. Сколько транспортных средств было в американской военной колонне, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Финляндии произошли масштабные ДТП. Гололедица привела к многочисленным столкновениям на трассах из-за чего движение в стране было парализовано на несколько часов.

На днях на трассе Киев-Одесса тоже произошла авария. Перевернулся микроавтобус, в котором ехали пассажиры и пострадали по меньшей мере восемь человек.