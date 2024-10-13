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У Польщі збиватимуть ракети РФ — відкриють базу ПРО у співпраці зі США

13 жовтня 2024 08:57
Аркадій Пастула - Редактор
У Польщі відкриють базу ПРО в Редзіково — США допомогли в реалізації проєкту
Ракета в небі. Фото: EPA
Аркадій Пастула - Редактор

У Редзіково, Польща, найближчими тижнями відкриють базу протиракетної оборони. Щодо неї країна домовилася зі Сполученими Штатами Америки.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає PAP.

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"Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзіково. Це та база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами", — сказав Сікорський.

Міністр зазначив, що також вів переговори про збиття російських ракет, що летять на Польщу, а не лише іранських, які рухаються у напрямку Штатів.

"Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проєкт бази, а вона вже є і буде офіційно відкрита", — заявив він.

Під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні було оголошено про готовність до операцій бази протиракетної оборони в Редзіково. Вона є складовою частиною Європейського поетапного адаптивного підходу, який є внеском США в рамках інтегрованої системи ППО та ПРО НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту також підтвердив готовність бази в Редзіково, яка є важливим елементом протиракетного щита Альянсу, розпочати виконання своїх функцій.

Нагадаємо, країни Східної Європи значно збільшили оборонні витрати. Польща та Естонія разом підвищили військові замовлення до 70 мільярдів доларів на тлі російської агресії проти України.

Раніше у Польщі розпочався набір до українського легіону. Подано вже щонайменше 196 заявок.

Польща США війна МЗС ракети

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